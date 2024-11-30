Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024: три ритуалы для обновления

Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года — это время, наполненное энергией новых начинаний, оптимизма и смелых мечтаний. В этот период вселенная будто приглашает нас оставить позади все, что уже отжило, и открыться для вдохновения, роста и самосовершенствования.

Три ритуала для обновления во время новолуния в Стрельце

Ритуал постановки целей Напишите на листе бумаги три основных целя, которые вы хотите достичь.

Представьте, как вы их уже реализовали, испытывая радость и удовольствие.

Составьте бумагу и сохраните ее в укромном месте, как символ вашего намерения. Ритуал очистки пространства Перед закатом проведите дома уборку, освободившись от старых и ненужных вещей.

Зажгите свечу или ароматическую палочку, чтобы очистить энергетику помещения.

Во время этого процесса мысленно отпустите все, что больше не доставляет радости или пользы. Медитация на новые горизонты Сядьте в тихом месте, закройте глаза и представьте, как вы открываете новые возможности (путешествие, обучение или личное развитие).

Визуализируйте себя смелым и уверенным, готовым к вызовам.

Завершите медитацию словами: "Я открыт к изменениям и росту".

Эти простые, но мощные ритуалы помогут гармонично войти в новый период и зарядиться энергией для достижения ваших мечтаний.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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