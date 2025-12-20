Новолуние в Стрельце 20 декабря 2025: что категорически запрещено делать

Новолуние / © ТСН.ua

20 декабря 2025 года новолуние в знаке Стрельца открывает новый энергетический цикл, однако астрологи предостерегают: в этот день есть действия, которые могут иметь нежелательные последствия и заложить ложный вектор на будущее.

Стрелец усиливает импульсивность, чрезмерный оптимизм и склонность к преувеличениям, поэтому важно избегать крайностей.

Что категорически не стоит делать в новолуние в Стрельце

1. Принимать радикальные решения сгоряча

В день новолуния не рекомендуют резко менять работу, разрывать отношения или принимать судьбоносные решения без анализа — эмоции могут искажать реальную картину.

2. Давать необдуманные обещания

Стрелец склоняет к громким заявлениям и завышенным ожиданиям. Астрологи советуют не обещать больше, чем вы реально способны выполнить.

3. Вступать в конфликты и доказывать свою правоту

Это новолуние может обострять споры, особенно на темы убеждений, политики или мировоззрения. Попытки «убедить всех» могут обернуться затяжными конфликтами.

4. Рисковать финансами

Категорически не советуют брать кредиты, вкладывать большие суммы или совершать сомнительные финансовые операции — есть риск ошибочных расчетов.

5. Перегружать себя делами

Чрезмерная активность в день новолуния может привести к эмоциональному и физическому истощению. Важно сохранять умеренный темп.

6. Игнорировать собственные пределы

Не стоит принуждать себя к общению или решениям, если испытываете внутреннее сопротивление. Новолуние — время тишины и осознания, а не внешнего давления.

Почему эти запреты важны

Считается, что все заложенное в новолуние формирует сценарий на ближайший месяц, а иногда и дольше. Нехорошие эмоции, конфликты и необдуманные деяния могут «закрепиться» навечно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.