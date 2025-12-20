Новолуние в Стрельце 20 декабря 2025: что стоит сделать

Молодой человек / © ТСН.ua

20 декабря 2025 года новолуние в знаке Стрельца считают одним из ключевых астрологических моментов в конце года — подходит для подведения итогов, формирования намерений на будущее и внутренней перезагрузки.

Стрелец связан с развитием, мировоззрением, верой в себя, обучением и движением вперед, поэтому в этот период особенно важно действовать осознанно.

Что стоит сделать в новолуние в Стрельце

1. Сформулировать намерения на будущий год

Новолуние — это точка начала. Астрологи советуют четко определить 3–5 ключевых целей, связанных с развитием, обучением, карьерой или личным ростом.

2. Отпустить старые убеждения и ограничения

Этот период подходит для внутренней работы: стоит честно ответить себе, какие страхи, сомнения или установки мешают двигаться дальше и сознательно от них отказаться.

3. Планировать обучение, путешествия и новые проекты

Стрелец символизирует расширение горизонтов. Хорошо составлять планы по курсам, образованию, поездкам или запуску дел, имеющих долгосрочную перспективу.

4. Смотреть на жизнь шире

Новолуние способствует переосмыслению смыслов. Полезно задать себе вопрос: куда я двигаюсь, почему это для меня важно и каким я хочу видеть свою жизнь дальше.

5. Завершить незакрытые дела года

Это подходящий момент для подведения итогов: завершить давние обещания, расставить точки в незаконченных вопросах и освободить пространство для нового.

6. Избегать импульсивных решений

Несмотря на оптимистическую энергию Стрельца, астрологи советуют не спешить с радикальными шагами, а совмещать энтузиазм с реалистическим планированием.

Чего лучше не делать

В день новолуния не рекомендуют перегружать себя делами, вступать в конфликты или принимать решения на эмоциях — важно сохранять внутренний баланс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

