Новолуние в Стрельце 20 декабря 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

20 декабря 2025 года состоится новолуние в знаке Стрельца — астрологическое событие, символизирующее начало нового цикла, переосмысление целей и формирование планов на будущее. Это новолуние считают особенно значимым, ведь он завершает год и закладывает намерения на следующий.

Новолуние в Стрельце связан с темами развития, обучения, расширения горизонтов, веры в собственные силы и поиска смыслов. В этот период астрологи советуют отпускать старые ограничения, просматривать жизненные приоритеты и смело смотреть вперед.

Гороскоп на новолуние в Стрельце для всех знаков зодиака

Овен

Время постановки масштабных целей. Новолуние способствует новым проектам, обучению и решительным шагам в будущее.

Телец

Фокус смещается на финансовые вопросы и внутренние трансформации. Возможно осознание, куда следует инвестировать силы и ресурсы.

Близнецы

Актуализуются партнерские отношения. Возможны новые договоренности, важные разговоры или начало сотрудничества.

Рак

Новолуние побуждает пересмотреть ежедневные привычки, режим работы и заботу о здоровье. Хорошее время для внедрения новых рутин.

Лев

Период творческого подъема, романтики и самовыражения. Возможен старт проекта, который доставит удовольствие и внимание окружающих.

Дева

В центре внимания – дом, семья и внутренняя стабильность. Новолуние поможет заложить основу для долгосрочных решений.

Весы

Активизируется сфера общения, обучения и поездок. Хороший момент для планирования, переговоров и новых идей.

Скорпион

Фокус на финансах и своей ценности. Новолуние может подтолкнуть к пересмотру доходов и приоритетов.

Стрелец

Новолуние в вашем знаке дает мощный импульс для личных изменений. Пора определиться с главными целями и направлением движения.

Козерог

Период внутреннего анализа и завершение старых процессов. Следует прислушиваться к себе и не перегружаться.

Водолей

Акцент на коллективе, друзьях и общих проектах. Возможны новые знакомства и поддержка единомышленников.

Рыбы

Новолуние касается карьеры и статуса. Возможны новые профессиональные перспективы или переосмысление амбиций.

Что стоит сделать в период новолуния

Астрологи советуют в эти дни формулировать намерения на будущий год, планировать обучение, путешествия и проекты, а также сознательно отпускать утратившее актуальность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

