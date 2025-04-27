Новолуние в Тельце 27 апреля 2025: 10 мощных манифестаций периода

Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 / © ТСН.ua

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27 апреля 2025 г. под знаком Тельца наступает особое новолуние, который открывает чрезвычайно благоприятное время для формирования своих намерений и воплощения желаний в реальность. Энергия Тельца связана с материальными благами, стабильностью, заботой о себе и жизненной стойкостью, поэтому все, что мы "посеем" в этот день через манифестации, будет иметь долгое и крепкое действие.

Что такое манифестации и как они используются в психологии и эзотерике?

Манифестации – это сознательная формулировка и провозглашение своих желаний, целей и намерений с верой в их воплощение. С точки зрения психологии, манифестация – это инструмент самовнушения, положительной визуализации и работы с подсознанием. Когда мы ясно формулируем и повторяем свои желания, мы активизируем внимательность к возможностям, изменяем поведение и усиливаем внутреннюю мотивацию.

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В эзотерике манифестации считаются способом направить энергию во Вселенную, соответствовать космическим ритмам и создать резонанс между внутренним миром человека и внешними событиями. Особенно сильными они считаются на новолуние, когда энергия рождения нового максимальна.

10 мощных манифестаций новолуния в Тельце:

Я открываю свою жизнь для стабильности, благополучия и гармонии. Я привлекаю в свою жизнь надежные возможности для финансового роста. Мое тело – мой храм, я забочусь о нем с любовью и благодарностью. Я создаю вокруг себя простор безопасности, уюта и красоты. Я доверяю природному ритму жизни и позволяю себе расти в своем темпе. Я достоин/достоин любви, поддержки и процветания. Мои желания прорастают в реальность с лёгкостью и радостью. Я принимаю и умножаю материальные и духовные дары Вселенной. Мое сердце исполнено спокойствия, благодарности и решительности. Я закладываю сегодня фундамент своего счастливого и полноценного будущего.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.