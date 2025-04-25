Новолуние в Тельце 27 апреля 2025: что категорически запрещено делать

Новолуние в Тельце / © ТСН

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Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года открывает мощное окно для закладки новых материальных намерений. Однако, как любой молодой человек, он требует осторожности и внутренней сосредоточенности.

Что запрещено делать:

Начинать важные дела — энергия еще не вступила в силу, это время тишины, а не действия. Подписывать контракты, заключать сделки есть риск непродуманных решений. Конфликтовать, провоцировать споры – эмоции нестабильны, а последствия могут быть длительными. Тратить большие суммы денег – импульсивные покупки могут оказаться напрасными или тягостными. Переезжать, кардинально менять внешность энергии еще не стабилизировались, легко ошибиться. Работать на истощение — новолуние нуждается в мягком входе в цикл, а не энергозатратах.

Особенности периода:

Телец – знак стабильности, денег, красоты и телесного удовольствия. Все, что касается финансов, комфорта, здоровья, природы – актуализируется.

Идеальный день для медитаций, планировки, настройки внутренних намерений. Следует прописать цели на ближайший месяц, связанные с материальным благополучием, заботой о теле, гармонией в доме.

Полезно работать с почвой, растениями, телом. Это энергетический момент посева — но не внешних действий, а внутренних намерений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Раньше мы писали о новолунии в Тельце 27 апреля и что стоит сделать в этот день.

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