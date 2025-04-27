Новолуние в Тельце 27 апреля 2025: что означает этот период с точки зрения астрологии, эзотерики и астрономии

Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 / © ТСН.ua

Реклама

27 апреля 2025 года состоится новолуние в знаке Тельца — событие, несущее в себе особую глубину и силу. Это момент, когда небесные ритмы призывают нас притормозить, прислушаться к собственным истинным потребностям и посадить семена тех намерений, которые мы хотим видеть в реальной жизни. С точки зрения астрологии, эзотерики и астрономии этот молодой человек открывает простор для нового начала — практического, ощутимого и наполненного любовью к себе и миру.

С точки зрения астрологии новолуние в Тельце — это момент рождения новых материальных и жизненных основ. Телец, как земной знак, связан со стабильностью, финансами, телесностью и ценностями. В настоящее время энергия поддерживает долгосрочные планы, касающиеся заработка, инвестиций, построения устойчивых отношений, обустройства дома или заботы о теле. Молодой человек – это всегда символ нового цикла, и когда он происходит в Тельце, запросы на безопасность, комфорт и гармонию становятся особенно актуальными.

С точки зрения эзотерики, новолуние в Тельце открывает окно для практик заземления и материализации желаний. Это идеальное время для ритуалов на стабильность, ритуалов благодарности Земле, составление списков намерений, связанных с благополучием, телесным здоровьем, плодородием в широком смысле (идей, возможностей, ресурсов). Телец помогает закрепить желаемое в физическом мире, поэтому все мечты, которые формулируются в этот день, имеют шанс прорасти крепкими побегами.

Реклама

С точки зрения астрономии, новолуние происходит тогда, когда Солнце и Луна находятся в одном знаке зодиака и на одной линии — то есть Луна становится "невидимой" с Земли, поскольку ее освещенная сторона обращена в противоположную от Земли сторону. 27 апреля 2025 это астрономическое явление приходится на знак Тельца. Новолуние обозначает начало нового лунного цикла, когда энергетика сосредотачивается внутри, готовя почву для будущего роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .