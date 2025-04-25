Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года: три сильных медитации для изменений

Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года / © ТСН

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Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года — это идеальный момент, чтобы замедлиться, погрузиться в себя и почувствовать, чего вы действительно хотите. Стихия Земли помогает не просто мечтать, а укоренять желаемое в реальность через тишину, тело и осознанное присутствие.

Три сильные медитации для перемен:

1. Медитация заземления и стабильности

Сядьте с прямой спиной, представьте, как из вашего хребта прорастают корни в землю.

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С каждым вдохом почувствуйте, как Земля наполняет вас спокойствием, силой и уверенностью.

Повторяйте мысленно: "Я укоренена, стабильна, защищена. Я доверяю процессу."

2. Медитация на телесную ценность

Лягте удобно, закройте глаза. Проведите внутренним взглядом от макушки до пяток.

Почувствуйте каждую часть тела с благодарностью.

Проговаривайте: "Мое тело - мудрое, сильное, прекрасное. Я выбираю заботиться о нем с любовью."

3. Медитация проявления желаемого

Представьте поле или сад, в котором вы сажаете свое желание, словно семена.

Увидьте, как с каждым дыханием оно прорастает, как вы питаете его заботой и вниманием.

Завершите словами: "Мое намерение посажено. Он растет в гармонии с моей душой."

Эти медитации можно проводить как отдельно, так и вместе - создавая глубокую внутреннюю опору для изменений, которые вы хотите впустить в свою жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.