Новолуние в Тельце 27 апреля 2025: популярные приметы и предрассудки

Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года / © ТСН

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27 апреля 2025 года нас ждет особое новолуние в земном, стабильном знаке Тельца. Этот период традиционно считается временем закладки прочных основ для будущих проектов и личных целей. Именно Телец связан с плодородием, материальным достатком и медленным, но уверенным развитием.

Популярные приметы и предрассудки на новолуние в Тельце:

Не стоит давать взаймы и брать деньги взаймы в день новолуния: считается, что это может заблокировать финансовый поток на ближайшие месяцы.

Во время новолуния важно заботиться о доме и земле — поливать растения, убирать, делать маленькие покупки для дома, ведь все, что начинается в этот период, укрепляет семейное благополучие.

Мечты в ночь на новолуние считаются пророческими — особенно те, которые касаются работы, финансов и отношений.

Не рекомендуют в этот день ссориться или проявлять алчность: энергия Тельца "запоминает" эмоциональный фон и надолго его фиксирует.

Как встретишь это новолуние — так и будешь жить ближайшие полгода, поэтому традиционно советуют настраивать себя на покой, благодарность и любовь к жизни.

Особенности периода: новолуние в Тельце идеально подходит для закладки долгосрочных планов, начала финансовых накоплений, поиска стабильности в личных отношениях. Это отличное время для любых практик заземления – например, медитаций на природу, работу с телом или простых прогулок босиком по земле. Телец учит нас ценить то, что у нас есть, и выстраивать свое будущее на твердой основе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.