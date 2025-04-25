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Новолуние в Тельце 27 апреля 2025: три мощные ритуалы для получения нового
Это новолуние открывает портал для воплощения желаний.
Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года - это момент заземления, стабильности и начала материализации мечтаний. Этот молодой человек способствует всему, что связано с комфортом, финансами, телом и ценностями. В этот день стоит остановиться, услышать себя, сделать выбор в пользу того, что по-настоящему важно и посадить "зерно" намерения в плодородную почву Вселенной.
Три мощных ритуала для обновления и получения нового:
1. Ритуал "Денежное зерно"
Возьмите семена (горох, пшеница или любое другое) и лист бумаги.
Напишите на нем свои финансовые намерения (например: "Я открываюсь стабильному денежному потоку").
Заверните бумажку и посадите ее вместе с зерном в землю (или в горшок).
Полейте и скажите: "Я сажаю свое богатство. Пусть растет в добре" .
2. Ритуал красоты и цельности тела
Зажгите свечу зеленого или белого цвета.
Возьмите эфирное масло розы или лаванды, мажьте запястья и шею.
Произнесите: "Мое тело - храм. Я ценю его и забочусь о нем с любовью" .
Побудьте в тишине, дайте благодарность и ласку.
3. Ритуал обновления ценностей
На листе напишите: "Я больше не нуждаюсь..." и перечислите то, что стало обузой.
Затем напишите: "Я выбираю..." - и впишите то, что хотите пригласить.
Сожгите лист с прошлым, а другой сохраните в кошельке или дневнике.
Завершите словами: "Я обновляю свое внутреннее пространство и приглашаю новое" .
Особенности периода:
Энергия стабильности: можно планировать долговременные дела, делать вложения.
Чувствительность и телесность: благоприятно начинать уход за собой, телом, вводить новые повадки.
Сила в покое: чем спокойнее вы встретите этот день – тем глубже "укоренятся" ваши намерения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.