Новолуние в Тельце 27 апреля 2025: три мощные ритуалы для получения нового

Новолуние в Тельце 27 апреля / © ТСН

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Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года - это момент заземления, стабильности и начала материализации мечтаний. Этот молодой человек способствует всему, что связано с комфортом, финансами, телом и ценностями. В этот день стоит остановиться, услышать себя, сделать выбор в пользу того, что по-настоящему важно и посадить "зерно" намерения в плодородную почву Вселенной.

Три мощных ритуала для обновления и получения нового:

1. Ритуал "Денежное зерно"

Возьмите семена (горох, пшеница или любое другое) и лист бумаги.

Напишите на нем свои финансовые намерения (например: "Я открываюсь стабильному денежному потоку").

Заверните бумажку и посадите ее вместе с зерном в землю (или в горшок).

Полейте и скажите: "Я сажаю свое богатство. Пусть растет в добре" .

2. Ритуал красоты и цельности тела

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Зажгите свечу зеленого или белого цвета.

Возьмите эфирное масло розы или лаванды, мажьте запястья и шею.

Произнесите: "Мое тело - храм. Я ценю его и забочусь о нем с любовью" .

Побудьте в тишине, дайте благодарность и ласку.

3. Ритуал обновления ценностей

На листе напишите: "Я больше не нуждаюсь..." и перечислите то, что стало обузой.

Затем напишите: "Я выбираю..." - и впишите то, что хотите пригласить.

Сожгите лист с прошлым, а другой сохраните в кошельке или дневнике.

Завершите словами: "Я обновляю свое внутреннее пространство и приглашаю новое" .

Особенности периода:

Энергия стабильности: можно планировать долговременные дела, делать вложения.

Чувствительность и телесность: благоприятно начинать уход за собой, телом, вводить новые повадки.

Сила в покое: чем спокойнее вы встретите этот день – тем глубже "укоренятся" ваши намерения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.