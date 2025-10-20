Новолуние в Весах 21 октября: астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Астрология / © Pixabay

Новолуние в Весах 21 октября 2025 года подтолкнет нас обратить внимание на отношения и взаимодействие с другими. Эта энергия продолжает уроки, которые мы получили во время транзита Сатурна через Овна летом, поэтому стоит вспомнить отношения, которые тогда испытали трудности, или людей, от которых вы отдалились.

Об этом пишет издание YourTango

На этой неделе появится возможность для нового начала через примирение и укрепление важных отношений в нашей жизни. Новолуние в Весах напоминает: быть независимым важно, но поддержка других тоже необходима. Сейчас стоит ценить людей, которые нас любят и поддерживают, и интегрировать эту ценность в повседневную жизнь.

Овен

Для Овнов характерна импульсивность и склонность игнорировать эмоции окружающих. Однако это Новолуние дает шанс пересмотреть эти динамики и подумать, как их улучшить. Уроки сезона Весов будут важными, когда в следующем году Сатурн войдет в ваш знак. Темой этого периода становится зрелость и готовность извиняться. Солнце переходит в Скорпиона, помогая отпустить прошлое и укрепить внутренний «щит».

Телец

На этой неделе Тельцы будут больше фокусироваться на работе в команде и ответственности. Новолуние поможет заложить прочный фундамент для будущего, а сезон Весов подчеркивает ценность эффективного управления энергией. С началом сезона Скорпиона важные контакты могут дать полезные советы, а терпение и сострадание станут ключом к избежанию конфликтов.

Близнецы

Новолуние в Весах осветит важнейшие отношения в вашей жизни. Хотя акцент будет на романтических отношениях, урок касается всех существующих связей. Также возрастет уверенность в себе, поскольку легче будет выражать собственные мысли. Солнце в Скорпионе напоминает: для развития этих отношений стоит быть честными перед самим собой.

Рак

Это Новолуние активирует амбиции Раков и готовит к предстоящему транзиту Сатурна через Овна. Он вдохновляет на перемены в карьере и жизни, помогая применить уроки сезона Весов для расширения знаний и опыта.

Лев

Новолуние в Весах сделает Львов более заметными и популярными. Сотрудничество и работа в команде станут более удовлетворительными, особенно в профессиональной сфере. Сезон Скорпиона будет способствовать развитию терпения и усердия.

Дева

Девы будут чувствовать себя готовыми и сфокусированными на целях. Новолуние будет способствовать росту уверенности и развитию карьеры или обучения. Благодаря влиянию Марса и Меркурия в Скорпионе идеи легко реализуются, но нужно быть терпеливыми и осторожными.

Весы

Любовь и открытость — ключевые темы этого Новолуния для Весов. Сердце открывается, и появляется готовность давать шанс другим. Сезон Скорпиона поможет укрепить отношения с собой и научиться ценить собственные границы.

Скорпион

Новолуние в Весах создает основу для вашего личного развития. С 22 октября Солнце в Скорпионе раскрывает новые идеи и страсти. Это время самопознания и самореализации, новые знакомства и активная работа над целями.

Стрелок

Новолуние в Весах позволит оценить дружеские связи и избавиться от тех, что не приносят гармонии. В течение следующих шести месяцев вы встретите новых людей и сможете восстановить важные связи. Также на повестке дня карьерные цели и осознание собственных приоритетов.

Козерог

Для Козерогов это Новолуние открывает новые возможности и дает шанс на свежий старт. В течение шести месяцев важно учесть уроки прошлого и внести нужные изменения перед следующим транзитом Сатурна.

Водолей

Новолуние в Весах покажет Водолеям их силу и креативность. Время доверять себе и своим идеям. Для творческих личностей это возможность доработать проекты и расширить академические или образовательные горизонты.

Рыбы

Новолуние поможет Рыбам обрести собственную силу и опору на прошлый опыт. В течение шести месяцев закладывается прочный фундамент, а Сатурн в вашем знаке поможет оставаться дисциплинированными. Сезон Скорпиона открывает новые идеи и возможности для реализации планов.

Напомним, ранее мы публиковали календарь красоты на период растущей Луны от 21 октября до 5 ноября 2025 года.