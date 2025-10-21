Новолуние в Весах 21 октября: что это за период и что стоит сделать

Новолуние / © ТСН.ua

21 октября наступает новолуние в знаке Весов, который открывает период обновления в сфере отношений, внутреннего равновесия и личных границ. Этот астрологический цикл считается одним из наиболее важных для работы с партнерством, справедливостью, договоренностями и гармонией в жизни.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Какую энергию несет новолуние

Новолуние в Весах символизирует начало нового этапа во взаимодействии с другими людьми. Астрологи отмечают, что в эти дни обостряются темы баланса, где человек отдает слишком много, а где наоборот недополучает. Это время для мягкого просмотра ролей в отношениях и возвращения к честности с собой.

Эксперты отмечают: речь идет не только о романтической сфере. Знак Весов руководит партнерством в широком понимании — дружбой, родственными связями и рабочими взаимоотношениями.

Что следует сделать в этот период

Астрологи советуют:

пересмотреть собственные границы и убедиться, что они не нарушаются;

честно определить, где вы действуете «обязан/обязан», а где — по искреннему желанию;

впустить в свое пространство больше эстетики и покоя – это помогает восстановить внутренний баланс;

сформулировать намерение на партнерство, к которому вы стремитесь: взаимность, равенство, поддержка.

Чего избегать

Специалисты советуют в это время не принимать импульсивные решения на эмоциях, не вступать в соперничество и не уступать собственные потребности только для «удобства» для других — это может вернуть старые дисгармонические сценарии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

