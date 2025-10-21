- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 2 мин
Новолуние в Весах 21 октября: что это за период и что стоит сделать
Новолуние в Весах, который наступит 21 октября, открывает период обновления в отношениях, работе с границами и поиска внутреннего баланса. Астрологи советуют заложить намерение на гармонию и честность в партнерстве.
21 октября наступает новолуние в знаке Весов, который открывает период обновления в сфере отношений, внутреннего равновесия и личных границ. Этот астрологический цикл считается одним из наиболее важных для работы с партнерством, справедливостью, договоренностями и гармонией в жизни.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Какую энергию несет новолуние
Новолуние в Весах символизирует начало нового этапа во взаимодействии с другими людьми. Астрологи отмечают, что в эти дни обостряются темы баланса, где человек отдает слишком много, а где наоборот недополучает. Это время для мягкого просмотра ролей в отношениях и возвращения к честности с собой.
Эксперты отмечают: речь идет не только о романтической сфере. Знак Весов руководит партнерством в широком понимании — дружбой, родственными связями и рабочими взаимоотношениями.
Что следует сделать в этот период
Астрологи советуют:
пересмотреть собственные границы и убедиться, что они не нарушаются;
честно определить, где вы действуете «обязан/обязан», а где — по искреннему желанию;
впустить в свое пространство больше эстетики и покоя – это помогает восстановить внутренний баланс;
сформулировать намерение на партнерство, к которому вы стремитесь: взаимность, равенство, поддержка.
Чего избегать
Специалисты советуют в это время не принимать импульсивные решения на эмоциях, не вступать в соперничество и не уступать собственные потребности только для «удобства» для других — это может вернуть старые дисгармонические сценарии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
