Новолуние в Весах 21 октября: нюансы периода и что следует избегать

Новолуние в Весах 21 октября принесет фокус на отношения, взаимность и коррекцию личных границ. Это период тонкой работы с балансом, где важно не уступать собой и не идти на разрушающие внутреннюю гармонию компромиссы.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Новолуние

Новолуние / © ТСН.ua

21 октября состоится новолуние в знаке Весов, который акцентирует тему партнерства, взаимности и внутренней гармонии. Астрологи отмечают, что это период коррекции баланса в отношениях и пересмотра личных границ, особенно там, где давно существует дисбаланс или эмоции.

Основные нюансы периода

  • О честности с собой
    Молодой человек подсвечивает сферы, где человек соглашается на меньшее, чем заслуживает, или играет роль "удобной", чтобы не вызвать конфликт.

  • Проверка на взаимность
    Ощутимой становится разница между настоящим партнерством и зависимыми или формальными связями.

  • Переоценка приоритетов
    Хочется замедлиться, услышать свои потребности, создать больше красоты и гармонии в быту и в общении.

  • Тонкая коммуникация
    Это время не резких заявлений, а мягких, но четких разговоров, выравнивающих эмоциональное пространство.

Чего следует избегать

  • импульсивных решений в эмоциях;

  • конфронтаций и желание "доказать правоту любой ценой";

  • самообмана или уступок ради удобства других;

  • возвращение к старым нездоровым моделям взаимодействия;

  • чрезмерного контроля или ожидания скорых изменений от партнеров.

Астрологи подчеркивают: самое важное во время этого новолуния — найти баланс между "я" и "мы", не теряя себя в отношениях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

