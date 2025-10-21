- Дата публикации
Новолуние в Весах 21 октября: нюансы периода и что следует избегать
Новолуние в Весах 21 октября принесет фокус на отношения, взаимность и коррекцию личных границ. Это период тонкой работы с балансом, где важно не уступать собой и не идти на разрушающие внутреннюю гармонию компромиссы.
21 октября состоится новолуние в знаке Весов, который акцентирует тему партнерства, взаимности и внутренней гармонии. Астрологи отмечают, что это период коррекции баланса в отношениях и пересмотра личных границ, особенно там, где давно существует дисбаланс или эмоции.
Основные нюансы периода
О честности с собой
Молодой человек подсвечивает сферы, где человек соглашается на меньшее, чем заслуживает, или играет роль "удобной", чтобы не вызвать конфликт.
Проверка на взаимность
Ощутимой становится разница между настоящим партнерством и зависимыми или формальными связями.
Переоценка приоритетов
Хочется замедлиться, услышать свои потребности, создать больше красоты и гармонии в быту и в общении.
Тонкая коммуникация
Это время не резких заявлений, а мягких, но четких разговоров, выравнивающих эмоциональное пространство.
Чего следует избегать
импульсивных решений в эмоциях;
конфронтаций и желание "доказать правоту любой ценой";
самообмана или уступок ради удобства других;
возвращение к старым нездоровым моделям взаимодействия;
чрезмерного контроля или ожидания скорых изменений от партнеров.
Астрологи подчеркивают: самое важное во время этого новолуния — найти баланс между "я" и "мы", не теряя себя в отношениях.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.