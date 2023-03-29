Новые войны и революции: астролог прогнозирует смену эпохи

Эксперт предвещает процессы демократизации власти в мире. В государствах, где это не произойдет мирным путем, возможны революционные процессы и военные действия.
По всему миру произойдут существенные изменения и наступит новая эпоха – такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая.
Об этом она написала в своем Instagram-блоге.
Медвецкая прогнозирует эпохальные события по всему миру в связи с переходом Плутона в знак Водолея 23 марта.
Она отметила, что этот переход пока временный. В середине июня 2023 года Плутон вернется в знак Козерога – свое предыдущее положение. Однако в январе 2024 года Плутон снова перейдет в знак Водолея и будет оставаться там вплоть до 2043 года.
"То есть в общей сложности это целых 40 лет, действительно историческая эпоха", — отметила астролог.
Она также объяснила важность состоявшегося временного перехода Плутона.
"Когда Плутон ненадолго заходит в новый знак, словно примеряя на себя новую роль, мы можем увидеть промо-ролик к событиям, которые мы будем наблюдать в предстоящих десятилетиях. А также сейчас может быть заложено начало дальнейших глобальных процессов", – написала Медвецкая.
Она прогнозирует, что в результате взаимодействия Плутона и Водолея состоятся трансформационные процессы в международных организациях. Речь идет о разрушении старых и отживших организаций, образовании новых или качественном перерождении уже существующих.
"Также будут проходить процессы демократизации власти в мире. Государства, в которых это не произойдет мирным, добровольным путем, там все равно будет происходить перелом, но уж очень стрессово, критически, им не избежать революционных процессов, смертей, возможно, даже военных событий, гражданских войн", – предвещает астролог.
Напомним, астролог и хиромант Владимир Бадиян спрогнозировал, какой будет Украина после войны: предвещает кардинальную смену власти и восстановление.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также:
- Китай захватит территории России: нумеролог сказал, когда и какие именно
- Когда отменят военное положение в Украине: астролог назвал дату
- Когда в Украине закончится война и будет ли "бавовна" в Москве: прогноз известного астролога Влада Росса