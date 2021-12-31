Новый год 2022: как эффективно загадать желание, чтобы оно сбылось

Новый год 2022: как эффективно загадать желание, чтобы оно сбылось

Прочувствуйте результат от исполнения вашего желания.

Новый год – это отличный период, чтобы загадывать желания. Поэтому собрались для вас эзотерические правила загадки желаний в новогоднюю ночь.

Для начала нужно желать только хорошее, добрые пожелания несут радость и счастье.

Одно из самых важных правил: не употребляйте частицу "не" во время загадывания желаний. "Я не болею" - это неправильный вариант желания, нужно говорить "я здоров". А формулировку "я хочу" лучше заменить на "я желаю".

Если вы хотите получить деньги, то не стоит просить конкретную сумму. А лучше распишите, на что бы вы их потратили.

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Перед тем как часы начнут бить 12 раз, готовят бумагу и карандаш. С наступлением Нового года нужно успеть написать на бумаге желание, сжечь бумагу, размешать ее в бокале с шампанским и выпить его, пока часы еще бьют. Тогда желание непременно исполнится.

Упрощайте ваши желания. Многосоставные, тяжеловесные желания слишком запутанны и предполагают много условий. Чем проще и понятнее желание, тем скорее оно будет принято к исполнению вселенной.

Прочувствуйте результат от исполнения желания. Если оно правильное, то мысли о его исполнении вызовут у вас массу положительных эмоций. Также представьте в красках момент, когда желание исполнилось.

Кроме того, ваши желания должны иметь сроки своего исполнения. Но в то же время дайте своим мечтам время на реализацию. Если понимаете, что на данный момент ваша мечта сложно реализуема, дайте ей побольше времени.

Также при формировании желания самое важное — внутренняя вера. Все получаешь, когда действительно убежден в том, что этого достоин. Поэтому часто у людей мне приходится работать с негативными установками, которые тянутся из детства.

Желание должно касаться только вас, а не третьих лиц. Желать надо по максимуму.

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