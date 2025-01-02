Обострение на фронте и ядерная угроза: астрологический прогноз для Украины на 2025 год

Астролог подчеркнул, что январь станет ключевым и сложным месяцем для страны.

Зимние месяцы 2025 будут самыми сложными для Украины, с многочисленными вызовами и напряженными ситуациями. Однако уже весной возможны положительные сдвиги, в частности, мирные инициативы и экономическое улучшение.

Об этом рассказал астролог Влад Росс в комментарии ТСН.UA.

“Декабрь, январь, февраль – это самые тяжелые месяцы. В годовом соляре Украины солярная стрелка указывает на неблагоприятную ситуацию. Планета Марс, символизирующая войну, усиливает боевые действия и напряжение", – отметил Влад Росс.

Астролог подчеркнул, что январь станет ключевым и сложным месяцем для страны.

"Нам нужно выстоять до конца января 2025 года", — подчеркнул он.

По словам Росса, уже в апреле возможны положительные сдвиги.

"Солярная стрелка пройдет по Меркурию и Юпитеру, что означает новые финансовые возможности и улучшения. В мае Венера указывает на потенциальные мирные переговоры и заключение важных соглашений", – сказал он.

Что касается вероятности применения Россией ядерного оружия, Влад Росс отметил, что это может произойти только в случае серьезных поражений российских войск.

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"Пока они наступают, ядерное оружие применять смысла нет. Но когда ситуация изменится и они начнут проигрывать, такая угроза может возникнуть. Переломный момент может наступить в марте или начале апреля во время коридора затмений", – отметил астролог.

Также он предположил, что ВСУ могут прибегнуть к неоиданным тактическим решениям, таким как действия в Брянской области или высадка десанта в Крыму.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Ядерный удар, членство в НАТО и президентские выборы: что ждет Украину в 2025? Влад Росс ".