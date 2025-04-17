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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Обстреляют ли россияне Украину на Пасху: ведьма сделала неожиданное предсказание

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пасха

Есть ли угроза на Пасху / © Credits

Ведьма Ольга Миргородская предупредила украинцев об угрозе ракетных ударов на Пасху. Она призвала людей быть осторожными.

Об этом ведьма сказала в комментарии ютуб-канала «Астротрофеномен».

«Надо быть действительно осторожными, потому что обстрелы могут быть по всей территории Украины. Я никогда не говорю об обстрелах, но призываю быть осторожными. Я понимаю, праздники, все отдыхают», — пояснила Ольга Миргородская.

Относительно положительных для Украины новостей на Пасху, то ведьма отметила, что пока будут только разговоры.

«Я думаю, что мир, хоть они и разговаривают, но возможно в конце концов помогут нам защититься», — сказала она.

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