Обстреляют ли россияне Украину на Пасху: ведьма сделала неожиданное предсказание

Есть ли угроза на Пасху / © Credits

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Ведьма Ольга Миргородская предупредила украинцев об угрозе ракетных ударов на Пасху. Она призвала людей быть осторожными.

Об этом ведьма сказала в комментарии ютуб-канала «Астротрофеномен».

«Надо быть действительно осторожными, потому что обстрелы могут быть по всей территории Украины. Я никогда не говорю об обстрелах, но призываю быть осторожными. Я понимаю, праздники, все отдыхают», — пояснила Ольга Миргородская.

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Относительно положительных для Украины новостей на Пасху, то ведьма отметила, что пока будут только разговоры.

«Я думаю, что мир, хоть они и разговаривают, но возможно в конце концов помогут нам защититься», — сказала она.