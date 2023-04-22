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"Очень скоро": астролог предвещает неожиданное окончание войны в Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
172
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"Очень скоро": астролог предвещает неожиданное окончание войны в Украине

Астролог рассказал, когда в Украине закончится война / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Май и июнь в этом отношении станут переломными месяцами.

Астролог Влад Росс считает, что уже скоро все увидят предпосылки для окончания войны. Однако полное прекращение боевых действий последует только после смерти российского диктатора Владимира Путина.

Об этом информирует УНИАН.

В комментарии Росс заявил, что май и июнь в этом плане станут переломными месяцами. Он заявил, что российский диктатор уже летом может быть убит.

После убийства диктатора в Кремле произойдет дворцовый переворот, который, в свою очередь, приведет к окончанию боевых действий в Украине.

Кроме того, Влад Россс заявил, что в России скоро произойдут взрывы, в том числе в Белгороде. Также он предположил, что скоро украинские военные займут позиции у российских границ.

Напомним, ранее сообщалось, что тарологиня Людмила Хомутовская рассказала, когда Украина может получить от союзников истребители F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что экстрасенс Макс Гордеев предусмотрел, что в ближайшее время Украина начнет освобождать свои территории и план контрнаступления будет успешно реализован.

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Дата публикации
Просмотры
172
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