Один знак получит долгожданный результат, другой вынужден будет отступить: рунический прогноз на 18 апреля

18 апреля некоторые смогут наконец получить желаемое, тогда как другим придется пересмотреть свои планы. Это не день резких рывков – скорее момент, когда становится понятно, куда вы двигаетесь на самом деле. Важно принять ситуацию такой, как она есть.

Рунический прогноз на 18 апреля для всех знаков зодиака

Овен — Йера

Плоды ваших действий. Вы увидите результат того, что делали раньше. Не торопитесь – процесс уже работает на вас.

Телец — Феху

Материальные достижения. Возможны финансовые поступления или приятные покупки.

Близнецы — Ансуз

Важные новости. Информация, которую вы получите, может повлиять на дальнейшие решения.

Рак — Лагуз

Интуиция поможет расставить все по местам. Слушайте себя даже если другие думают иначе.

Лев — Соулу

Признание и успех. День, когда вы можете получить результат и почувствовать уверенность в себе.

Дева — Наутиз

Ограничение. Не все будет следовать плану, но это заставит вас найти другой путь.

Весы — Гебо

Баланс в отношениях. День покажет, есть ли взаимность в ваших отношениях.

Скорпион — Хагалаз

Неожиданные изменения. То, что кажется проблемой, действительно освобождает пространство для нового.

Стрелец — Райдо

Движение вперед. Возможные поездки или изменения планов – не сопротивляйтесь.

Козерог — Эйваз

Внутренние конфигурации. Это день переосмысления и подготовки к новому этапу.

Водолей — Турисаз

Пауза и осторожность. Лучше не торопиться с решениями – дайте себе время.

Рыбы — Перт

Неожиданные события. День может принести сюрпризы, которые изменят ваше мнение о ситуации.

Общая энергия дня

18 апреля – это день результатов и осознания.

То, что вы получаете сегодня, это ответ на ваши предыдущие действия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.