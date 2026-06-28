Руны / © ТСН

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28 июня принесет энергию завершения, внутреннего обновления и моментов, когда многие вещи наконец-то становятся понятными: руны указывают, что в этот день события могут подвести вас к важным выводам и показать результаты вызревавших в последнее время решений. То, что раньше оставалось неопределенным или требовало терпения, постепенно начнет принимать окончательную форму. Для кого-то этот день станет периодом заслуженных результатов, нового старта или появления долгожданной возможности, а для кого-то моментом завершения старого этапа и необходимости окончательно отпустить то, что больше нет будущего. Важно воспринимать изменения спокойно, ведь само завершение сейчас открывает простор для нового цикла, который начинает формироваться в ближайшее время.

Рунический прогноз на 28 июня для всех знаков зодиака

Овен - Уруз

День принесет силу, решительность и возможность сделать важный шаг вперед.

Телец - Одал

В центре внимания окажутся вопросы дома, личных границ и стабильности.

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Близнецы - Ансуз

Важный разговор или новая информация помогут увидеть правильное направление.

Рак - Лагуз

Интуиция будет очень сильной. Доверяйте своим внутренним сигналам.

Лев - Соулу

День благоприятен для достижения целей, самореализации и уверенных действий.

Дева - Иса

Не торопитесь. Завершение определенных процессов требует покоя и терпения.

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Весы - Гебо

Поддержка других людей или партнерство принесут ощутимую пользу.

Скорпион - Хагалаз

Внезапные изменения могут помочь окончательно отказаться от того, что сдерживало вас раньше.

Стрелец - Райдо

Движение вперед, путешествия и новые начинания принесут положительный результат.

Козориг - Йера

Вы увидите завершение важного этапа и результат своего продолжительного труда.

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Водолей - Перт

Неожиданное событие или стечение обстоятельств может открыть новый этап жизни.

Рыбы - Беркана

День подходит для обновления сил, внутренней гармонии и подготовки к новому периоду.

Общая энергия дня

28 июня – день завершений, обновления и перехода к новому циклу.

Завершающееся сегодня освобождает пространство для возможностей, которые вскоре войдут в вашу жизнь.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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