Один знак получит новый шанс, другой вынужден будет отпустить: рунический прогноз на неделю 27 апреля – 3 мая

События 27 апреля – 3 мая могут потребовать от вас гибкости и готовности изменять решение на ходу. Для кого-то это будет шанс начать сначала, а для других необходимо окончательно закрыть то, что уже потеряло смысл. Важно не затягивать с выбором и не игнорировать явные сигналы.

Рунический прогноз на 27 апреля – 3 мая для всех знаков зодиака

Овен — Райдо

Движение и перемены. Возможны поездки или новое направление по делам. Не стоит стоять на месте – действие принесет результат.

Телец — Феху

Финансовая неделя. Возможны прибыли или удачные решения, связанные с деньгами и ресурсами.

Близнецы — Ансуз

Информация и коммуникация. Важные новости или разговоры могут определить дальнейшее направление.

Рак — Лагуз

Интуиция уводит вас. Не пытайтесь все контролировать – доверьтесь внутреннему ощущению.

Лев — Соулу

Успех и уверенность. Хороший период для реализации планов и получения результатов.

Дева — Йера

Постепенный результат. Вы увидите последствия своих предыдущих действий – процесс уже запущен.

Весы — Гебо

Партнерство и баланс. Важные отношения могут измениться или выйти на новый уровень.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения. То, что больше не работает, может завершиться – это очищение перед новым этапом.

Стрелец — Тейваз

Решительность и борьба. Вам придется отстаивать свои интересы, но это приведет к результату.

Козерог — Эйваз

Внутренняя трансформация. Это период переосмысления и подготовки к новому этапу.

Водолей — Турисаз

Пауза и осторожность. Не торопитесь с решениями – сначала оцените ситуацию.

Рыбы — Перт

Неожиданные события. Неделя может принести сюрпризы, которые изменят ваши планы.

Общая энергия недели

27 апреля – 3 мая – это граница между завершением и началом.

То, что вы отпустите сейчас, освободит место для нового.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

