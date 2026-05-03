Один знак получит прорыв, другой вынужден будет остановиться: рунический прогноз на неделю 4–10 мая

Руны / © ТСН

Реклама

Неделя 4–10 мая станет моментом проверки на гибкость: руны указывают, что привычные сценарии могут давать сбои, заставляя быстро адаптироваться к новым условиям. События будут разворачиваться волнами – от резких прорывов до пауз, которые нельзя будет игнорировать. У кого-нибудь появится шанс резко изменить ситуацию в свою пользу, а кому-то придется признать, что старые подходы больше не работают. Это время честных выводов и решений, определяющих дальнейшее движение.

Рунический прогноз на 4-10 мая для всех знаков зодиака

Овен — Уруз

Неделя силы и активности. У вас будет ресурс для решения сложных задач – используйте его максимально.

Телец — Феху

Финансовый подъем. Возможны доходы или удачные материальные решения.

Реклама

Близнецы — Ансуз

Коммуникация решает все. Важные разговоры и новости могут изменить ваши планы.

Рак — Лагуз

Интуиция станет вашим основным ориентиром. Доверьтесь ощущениям.

Лев — Соулу

Период удачи. Вы можете добиться важных результатов и получить признание.

Дева — Наутиз

Ограничения и задержки. Это время для терпения и просмотра стратегии.

Реклама

Весы — Гебо

Партнерство и баланс. Возможны важные изменения в отношениях.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения. События могут быть неожиданными, но они освободят пространство для нового.

Стрелец — Райдо

Движение и новые способности. Хорошее время для перемен и поездок.

Козерог — Эйваз

Внутренние трансформации. Это период глубочайшего переосмысления.

Реклама

Водолей — Турисаз

Осторожность. Не спешите с решениями – лучше все взвесить.

Рыбы — Перт

Неожиданные события. Возможны сюрпризы, которые изменят ваши планы.

Общая энергия недели

4–10 мая – это период, когда действие и пауза чередуются.

Неделя покажет, где следует двигаться вперед, а где остановиться и подумать.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров