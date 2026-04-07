Один знак получит шанс, другой потеряет контроль: рунический прогноз на неделю 6–12 апреля 2026 года.

Это неделя перехода: от старой к новой. У кого-то это будет мягкий процесс, у кого-то резкий. Но главное, что показывают руны : изменения уже начались, даже если они еще не видны снаружи.

Рунический прогноз на 6-12 апреля для всех знаков зодиака

Овен — Уруз

Неделя силы и выносливости. Вам придется много работать или решать сложные вопросы, но это даст прорыв. Важно не выгореть – распределяйте ресурс.

Телец — Феху

Финансовые возможности или материальные достижения. Возможны новые источники дохода или удачные покупки. Не бойтесь вкладывать в себя.

Близнецы — Ансуз

Неделя информации и важных разговоров. Вы можете получить ответ, которого ждали. Коммуникация станет ключом к переменам.

Рак — Лагуз

Период глубочайших чувств. Интуиция будет являться главным ориентиром. Если вы почувствуете, что что-то не ваше — не игнорируйте это.

Лев — Соулу

Время побед и признание. Вы можете оказаться в центре внимания или получить результат, к которому давно шли.

Дева — Йера

Постепенные результаты. Это не скорая неделя, но стабильная. То, что вы делали раньше, начнет приносить плоды.

Весы — Гебо

Неделя партнерства. Возможны новые союзы или важные договоренности. Важно сохранять баланс в отношениях.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения могут выбить из равновесия. Но это очищение — то, что больше не работает, уйдет из вашей жизни.

Стрелец — Райдо

Движение и перемены. Поездки, новые направления или решение изменить курс. Не бойтесь двигаться вперед.

Козерог — Эйваз

Внутренняя трансформация. Может быть сложно, но этот процесс приводит к новому уровню стабильности и силы.

Водолей — Турисаз

Неделя осторожности. Не стоит действовать импульсивно – сначала подумайте, потом реагируйте. Защитите свои границы.

Рыбы — Перт

Неожиданные события. Судьба может подбросить сюрприз — как приятный, так и заставивший пересмотреть планы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.