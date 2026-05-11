Руны / © ТСН

Реклама

11 мая принесет энергию скрытых изменений и неожиданных решений: руны указывают, что многие ситуации начнут раскрываться совсем не так, как казалось ранее. Это день, когда мелочи будут иметь большее значение, чем громкие слова или обещания. У кого-то появится шанс увидеть новую возможность там, где еще вчера был тупик, а кому-то придется быстро менять планы из-за непредвиденных обстоятельств. Важно бездействовать импульсивно и внимательно присматриваться к знакам, которые дает ситуация.

Рунический прогноз на 11 мая для всех знаков зодиака

Овен — Тейваз

Вам придется быстро принимать решение и принимать инициативу на себя. Решительность принесет результат.

Телец — Феху

Финансовые вопросы могут решиться удачно. Возможны приятные новости или выгодное предложение.

Реклама

Близнецы — Ансуз

День важных разговоров и новостей. Информация, которую вы получите, может изменить ваши планы.

Рак — Лагуз

Интуиция станет вашим основным ориентиром. Не игнорируйте внутренние сигналы.

Лев — Соулу

Успех и уверенность. Вы можете получить результат, к которому давно стремились.

Дева — Наутиз

Возможны задержки или ограничения. Лучше не форсировать события.

Реклама

Весы — Гебо

Поддержка и партнерство. День покажет, кто действительно готов быть рядом.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения могут заставить просмотреть планы, но откроют новые возможности.

Стрелец — Райдо

Движение вперед. Хороший день для перемен, поездок и новых решений.

Козерог — Эйваз

Внутренние трансформации. Вы можете переосмыслить важную ситуацию.

Реклама

Водолей — Турисаз

Не торопитесь с решениями. Ситуация нуждается в тщательном анализе.

Рыбы — Перт

Неожиданные события или совпадения могут повлиять на ваши планы.

Общая энергия дня

11 мая – это день скрытых возможностей и важных подсказок.

То, что сегодня кажется пустяком, скоро покажет свой настоящий вес.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров