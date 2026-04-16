Один знак получит шанс изменить все, другой — столкнется с резкой правдой: рунический прогноз на 17 апреля

Руны / © ТСН

Реклама

17 апреля — это день перемен, которые не всегда комфортны, но всегда нужны.

То, что сегодня рушится, освобождает место для нового.

Рунический прогноз на 17 апреля для всех знаков зодиака

Овен — Уруз

День силы и действий. У вас достаточно энергии, чтобы решить сложные вопросы — не откладывайте.

Телец — Феху

Финансовые возможности. Возможная прибыль или выгодное предложение — важно быстро реагировать.

Реклама

Близнецы — Ансуз

Информация станет ключом. День новостей, разговоров и ответов, которые могут изменить ваши планы.

Рак — Лагуз

Слушайте интуицию. Она поможет избежать ошибок и подскажет правильное направление.

Лев — Соулу

Победа и уверенность. Вы можете добиться желаемого, если будете действовать смело.

Дева — Наутиз

Ограничения и задержки. Не все зависит от вас — лучше принять ситуацию и не форсировать события.

Реклама

Весы — Гебо

Партнерство и баланс. День покажет, кто рядом с вами на самом деле.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения. События могут выбить из равновесия, но это очищение перед новым этапом.

Стрелец — Райдо

Движение и перемены. Благоприятный день для поездок или перехода на новый уровень.

Козерог — Эйваз

Внутренняя трансформация. Может быть непросто, но это необходимый процесс роста.

Реклама

Водолей — Турисаз

Пауза перед решением. Не спешите — лучше проанализировать ситуацию.

Рыбы — Перт

Неожиданные повороты. День может принести сюрпризы — важно оставаться гибкими.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.