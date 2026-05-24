Руны

Неделя 25–31 мая может стать переломной для многих знаков зодиака: руны указывают на период, когда старые ситуации начнут завершаться, а новые стремительно набирать силу. Это время неожиданных решений, смены приоритетов и моментов, когда придется действовать быстрее, чем хотелось бы. Некоторые события могут выбивать из равновесия, но именно они откроют новые возможности и направления. Для кого-то эта неделя станет шансом наконец-то сдвинуться с места, а для кого-то — периодом переоценки и отказа от того, что больше не работает.

Рунический прогноз на 25-31 мая для всех знаков зодиака

Овен — Турисаз

Неделя потребует осторожности и взвешенных решений. Не торопитесь реагировать на конфликты.

Телец — Гебо

Поддержка и партнерство помогут вам решить важные вопросы.

Близнецы — Эваз

Движение и перемены. Возможны поездки, новые знакомства или изменение планов.

Рак — Беркана

Период внутреннего обновления. Не форсируйте события — изменения должны созреть.

Лев — Соулу

Успех и уверенность. Вы можете получить важный результат или признание.

Дева — Иса

Пауза и замедление. Неделя не подходит для поспешных решений.

Весы — Манназ

Люди вокруг вас станут ключом к новым возможностям и выводам.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения могут полностью изменить ваши планы или отношение к ситуации.

Стрелец — Райдо

Движение вперед и новый этап. Неделя благоприятна для изменений и активных действий.

Козерог — Йера

Результаты ваших предыдущих действий начнут проявляться особенно четко.

Водолей — Ингуз

Завершение важного этапа и подготовка к новому старту.

Рыбы — Лагуз

Интуиция станет вашим основным ориентиром. Доверяйте своим внутренним ощущениям.

Общая энергия недели

25–31 мая – это период завершений и перехода к новому этапу.

То, что сейчас разрушается или меняется, освобождает простор для новых возможностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

