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Один знак получит шанс кардинально изменить свое будущее, другой столкнется с событиями, которые заставят начать все с чистого листа: рунический прогноз на неделю 29 июня — 5 июля 2026 года.
Неделя 29 июня — 5 июля станет периодом перехода между завершением старого этапа и началом нового цикла: руны указывают, что именно сейчас многие ситуации могут достичь точки, после которой обычное течение событий начнет меняться. События этого периода могут развиваться стремительно, принося неожиданные новости, важные решения и возможности, требующие смелости и готовности действовать иначе, чем раньше.
Неделя 29 июня — 5 июля принесет энергию перехода, больших решений и событий, которые могут незаметно изменить дальнейшее направление вашей жизни: руны указывают, что это будет период, когда будут завершаться старые процессы и одновременно будут открываться двери к новому этапу. Многие ситуации, которые в последнее время казались нестабильными или зависшими в неопределенности, начнут наконец двигаться вперед, заставляя действовать быстрее и смелее. Для кого-то эта неделя станет моментом прорыва, новых возможностей и важных знакомств, а для кого-то — временем переосмысления, отказа от устаревших сценариев и подготовки к кардинальным переменам. Главное сейчас — не бояться отпускать прошлое, ведь именно это откроет простор для новых шансов, которые начнут формировать ваше будущее уже в июле.
Рунический прогноз на неделю 29 июня — 5 июля для всех знаков зодиака
Овен — Тейваз
Неделя потребует решительности и силы характера. Ваши активные действия сейчас определят ближайшее будущее.
Телец — Феху
Финансовые вопросы принесут хорошие перспективы или стабильность, которой вы давно ждали.
Близнецы — Ансуз
Важные новости, встречи или информация могут повлиять на ваши решения.
Рак — Лагуз
Интуиция станет вашим основным проводником. Доверяйте ощущениям даже больше, чем логике.
Лев — Соулу
Период успеха, активности и способности проявить себя максимально ярко.
Дева — Иса
Не торопитесь форсировать события. Пауза сейчас работает в вашу пользу.
Весы — Гебо
Партнерство, новые контакты или поддержка со стороны других людей принесут ощутимую пользу.
Скорпион — Хагалаз
Резкие изменения могут разрушить старые конструкции, но освободят место для нового этапа.
Стрелец — Райдо
Движение, путешествия, новые проекты или важные решения принесут положительный импульс.
Козерог — Йера
Вы увидите закономерные результаты усилий, которые вкладывались в последнее время.
Водолей — Перт
Неожиданные события или случайные совпадения могут открыть новое направление жизни.
Рыбы — Беркана
Неделя благоприятна для внутреннего обновления, восстановления сил и гармоничного перехода в новый период.
Общая энергия недели
29 июня — 5 июля — это время перехода, завершения старых процессов и запуска новых циклов.
Решения, принятые на этой неделе, могут определить не только начало июля, но и направление вашего ближайшего будущего.
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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.