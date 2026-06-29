Руны / © ТСН

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Неделя 29 июня — 5 июля принесет энергию перехода, больших решений и событий, которые могут незаметно изменить дальнейшее направление вашей жизни: руны указывают, что это будет период, когда будут завершаться старые процессы и одновременно будут открываться двери к новому этапу. Многие ситуации, которые в последнее время казались нестабильными или зависшими в неопределенности, начнут наконец двигаться вперед, заставляя действовать быстрее и смелее. Для кого-то эта неделя станет моментом прорыва, новых возможностей и важных знакомств, а для кого-то — временем переосмысления, отказа от устаревших сценариев и подготовки к кардинальным переменам. Главное сейчас — не бояться отпускать прошлое, ведь именно это откроет простор для новых шансов, которые начнут формировать ваше будущее уже в июле.

Рунический прогноз на неделю 29 июня — 5 июля для всех знаков зодиака

Овен — Тейваз

Неделя потребует решительности и силы характера. Ваши активные действия сейчас определят ближайшее будущее.

Телец — Феху

Финансовые вопросы принесут хорошие перспективы или стабильность, которой вы давно ждали.

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Близнецы — Ансуз

Важные новости, встречи или информация могут повлиять на ваши решения.

Рак — Лагуз

Интуиция станет вашим основным проводником. Доверяйте ощущениям даже больше, чем логике.

Лев — Соулу

Период успеха, активности и способности проявить себя максимально ярко.

Дева — Иса

Не торопитесь форсировать события. Пауза сейчас работает в вашу пользу.

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Весы — Гебо

Партнерство, новые контакты или поддержка со стороны других людей принесут ощутимую пользу.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения могут разрушить старые конструкции, но освободят место для нового этапа.

Стрелец — Райдо

Движение, путешествия, новые проекты или важные решения принесут положительный импульс.

Козерог — Йера

Вы увидите закономерные результаты усилий, которые вкладывались в последнее время.

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Водолей — Перт

Неожиданные события или случайные совпадения могут открыть новое направление жизни.

Рыбы — Беркана

Неделя благоприятна для внутреннего обновления, восстановления сил и гармоничного перехода в новый период.

Общая энергия недели

29 июня — 5 июля — это время перехода, завершения старых процессов и запуска новых циклов.

Решения, принятые на этой неделе, могут определить не только начало июля, но и направление вашего ближайшего будущего.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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