Руны / © ТСН

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Неделя 22–28 июня принесет энергию завершения важных процессов, новых возможностей и внутреннего обновления: руны указывают, что именно в конце июня многие смогут увидеть первые результаты решений, принятых ранее. События этого периода могут развиваться стремительно и неожиданно, открывая перспективы, которые еще недавно казались недостижимыми. Для кого-то эта неделя станет временем прорыва, новых знакомств и важных шансов, а для кого-то — периодом переосмысления, завершения старых историй и подготовки к новому жизненному этапу. Важно быть готовыми к переменам и не бояться оставлять позади то, что больше не отвечает вашим настоящим целям.

Рунический прогноз на 22–28 июня для всех знаков зодиака

Овен — Уруз

Неделя силы, решительности и активных действий. Вы сможете быстро продвинуться вперед в важных делах.

Телец — Феху

Финансовая сфера может принести положительные новости или новые возможности для развития.

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Близнецы — Ансуз

Важная информация, знакомство или разговор могут кардинально изменить ваши планы.

Рак — Лагуз

Интуиция будет особенно сильной. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Лев — Соулу

Период успеха, признания и возможности заявить о себе.

Дева — Иса

Некоторые события потребуют терпения. Не пытайтесь форсировать ситуацию.

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Весы — Гебо

Партнерство, поддержка и сотрудничество принесут вам ощутимый результат.

Скорпион — Хагалаз

Неожиданные изменения могут заставить вас пересмотреть свои решения и быстро адаптироваться.

Стрелец — Райдо

Движение вперед, поездки и новые начинания принесут нужный импульс.

Козерог — Йера

Вы увидите реальные результаты работы, которую выполняли в последнее время.

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Водолей — Перт

Неожиданное совпадение или случайное событие могут изменить ваши планы в положительную сторону.

Рыбы — Беркана

Неделя благоприятна для восстановления энергии, заботы о себе и постепенного внутреннего развития.

Общая энергия недели

22–28 июня — это время завершения старого цикла и подготовки к новому этапу.

Все, что станет меняться на этой неделе, заложит основу для событий следующего месяца.

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Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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