Один знак получит шанс все изменить, другой столкнется с последствиями своих решений: рунический прогноз на 9 мая

9 мая принесет энергию прояснения и проверки на честность: руны указывают, что многие ситуации покажут свое настоящее содержание без украшений. То, что долго оставалось неопределенным или скрытым, станет выходить наружу, и это заставит иначе посмотреть на людей и собственные решения. День может поставить перед выбором — держаться за прошлое или принять уже невозможно остановить изменения. Для кого-то это станет моментом силы и нового старта, а для кого-то необходимостью отказаться от иллюзий.

Рунический прогноз на 9 мая для всех знаков зодиака

Овен — Тейваз

Вам предстоит отстаивать свои интересы. День потребует решительности и уверенности.

Телец — Феху

Финансовые вопросы могут быть приятно удивлены. Возможна прибыль или удачное предложение.

Близнецы — Ансуз

Новости или важный разговор помогут вам увидеть ситуацию по-новому.

Рак — Лагуз

Интуиция будет вашим основным ориентиром. Не игнорируйте внутренние сигналы.

Лев — Соулу

День силы и уверенности. Вы можете получить результат, давно ожидаемый.

Дева — Наутиз

Возможны задержки или ограничения. Не спешите – сейчас важно переждать.

Весы — Гебо

Поддержка и взаимность. Вы поймете, на кого вы действительно можете положиться.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения могут разрушить старые планы, но освободят место для нового.

Стрелец — Райдо

Движение вперед. День благоприятен для перемен, поездок и новых решений.

Козерог — Эйваз

Внутренние перемены и переосмысления. Вы можете увидеть ситуацию под другим углом.

Водолей — Турисаз

Не торопитесь с решениями. Ситуация требует осторожности и анализа.

Рыбы — Перт

Неожиданные события или совпадения могут повлиять на ваши планы.

Общая энергия дня

9 мая — это день последствий и новых возможностей одновременно.

То, что вы выберете сегодня, повлияет на дальнейшее развитие событий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

