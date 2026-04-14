Астрология
265
2 мин

Один знак рискнет — и выиграет, другой столкнется с резкими изменениями: рунический прогноз на неделю 13–19 апреля

Неделя 13–19 апреля 2026 года станет периодом резких поворотов и важных решений: руны показывают, что часть знаков получит шанс выйти на новый уровень, тогда как другим придется пройти через очищение и переосмысление. События могут развиваться быстрее, чем ожидалось, и не все будут готовы к этому. В то же время именно эта неделя способна задать новый вектор на ближайший месяц.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны / © ТСН

13–19 апреля — это период перехода и обострения. События могут выглядеть хаотичными, но на самом деле они ведут к новому порядку.

Неделя покажет, кто готов двигаться вперед, а кто держится за прошлое.

Рунический прогноз на 13–19 апреля для всех знаков зодиака

Овен — Райдо

Неделя движения. Возможны поездки, изменение планов или новое направление. Не стоит держаться за старые сценарии — движение принесет результат.

Телец — Феху

Финансовый фокус. Есть шанс улучшить материальное положение или извлечь выгоду. Важно не упустить возможность из-за осторожности.

Близнецы — Ансуз

Неделя новостей и разговоров. Вы можете получить ключевую информацию, которая изменит ваше решение или направление.

Рак — Лагуз

Глубокие эмоции и интуиция. Внутренние ощущения будут точнее любых советов извне.

Лев — Соулу

Период силы. Вы можете добиться успеха, если не будете сомневаться в себе. Хорошее время для проявления.

Дева — Йера

Результаты предварительных действий. Неделя не быстрая, но стабильная. Все идет так, как должно быть.

Весы — Гебо

Партнерство и взаимность. Важны договоренности или изменения в отношениях. Баланс станет ключевым.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения. Могут произойти события, которые изменят ситуацию кардинально. Это очищение перед новым этапом.

Стрелец — Тейваз

Борьба и победа. Вам придется отстаивать свое, но результат того стоит.

Козерог — Эйваз

Внутренняя трансформация. Может быть напряженно, но это переход на новый уровень стойкости.

Водолей — Турисаз

Осторожность. Не торопитесь с решениями — неделя требует паузы и анализа.

Рыбы — Перт

Неожиданные события. Возможны сюрпризы, которые изменят ваши планы. Важно оставаться гибкими.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

