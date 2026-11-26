Гороскоп на 27 ноября / © Credits

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В пятницу, 27 ноября 2026 года, представители трёх знаков зодиака получат шанс избавиться от чувства одиночества и восстановить связь с близкими людьми. По прогнозу астрологов, этот день будет благоприятным для общения, примирения и преодоления внутренних барьеров.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Луна в Раке образует тригон с Меркурием в Скорпионе. Такой астрологический аспект будет способствовать открытости и желанию возобновить общение с людьми, которые когда-то играли важную роль в жизни.

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Дева

Девы настолько привыкли к одиночеству, что могли даже перестать искать возможности изменить ситуацию. Однако 27 ноября они поймут, что многое зависит от их собственной инициативы.

Астрологи советуют представителям этого знака не ждать, пока первый шаг сделают другие. Пятница станет удачным днём для встреч и возобновления общения со старыми друзьями. Даже обычный телефонный звонок может стать началом позитивных перемен.

Телец

Для Тельцов начнётся новый жизненный этап, на котором им больше не придётся чувствовать себя одинокими. В последнее время представители этого знака могли неосознанно отдаляться от близких из-за занятости или желания уберечь себя от переживаний.

В пятницу Тельцы почувствуют потребность вернуть в свою жизнь людей, с которыми потеряли связь. Несмотря на возможное волнение, их инициатива, по прогнозу астрологов, найдет теплый отклик.

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Скорпион

Неприятный опыт прошлого мог заставить Скорпионов стать более осторожными в отношениях с другими людьми. Однако постоянное недоверие и эмоциональная закрытость только усиливали чувство одиночества.

27 ноября представители этого знака решатся сделать шаг навстречу близким. Возобновление общения поможет им почувствовать поддержку, вернуть душевное тепло и оставить позади непростой период жизни.

Напомним, астрологи предупредили, что 27 ноября 2026 года — день, когда легко попасть в «паутину» чужой лжи, обмана и агрессии, из которой будет трудно выбраться.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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