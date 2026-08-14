Одиночеству придет конец: 14 августа четырех знаков китайского зодиака ждут перемены

Китайский гороскоп / © pexels.com

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В пятницу, 14 августа, для четырёх знаков китайского зодиака может завершиться период одиночества. День Металлической Обезьяны, согласно астрологическому прогнозу, будет способствовать новым начинаниям, общению и личностному росту.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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14 августа приходится на День установления Металлической Обезьяны в месяц Огненной Обезьяны и год Огненного Лошади. В китайской астрологии дни установления связывают с активными действиями и определением дальнейших целей. На этот раз изменения прогнозируются для Крыс, Драконов, Змей и Обезьян.

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Крыса

Для Крыс пятница может стать днём нового начала. В последнее время представители этого знака, возможно, уделяли слишком много внимания окружающим и откладывали свои дела, из-за чего возникало чувство одиночества и разочарования.

14 августа ситуация может измениться. Крысы сосредоточатся на своих планах, идеях или новом проекте, не ожидая одобрения или внимания со стороны окружающих. Именно ориентация на будущее поможет им вернуть чувство цели и уверенность в себе.

Дракон

Драконам избавиться от чувства одиночества поможет сотрудничество. Представители этого знака могут договориться с другим человеком о совместном деле и четко распределить обязанности.

Важную роль будет играть общение: договоренности можно закрепить даже с помощью сообщения или электронного письма. Ощущение командной работы поможет Драконам понять, что теперь они не остаются один на один со своими задачами.

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Змея

Для Змей причиной одиночества в последнее время могло стать однообразие. Привычный ритм жизни и отсутствие новых впечатлений могли вызвать скуку и ощущение застоя.

В пятницу ситуация может измениться благодаря неожиданному предложению. Друг или знакомый может предложить Змее попробовать что-то новое. Представителям этого знака не придется начинать самостоятельно — достаточно согласиться и присоединиться к уже запланированному делу. Это принесет новые впечатления и удовольствие.

Обезьяна

У Обезьян 14 августа может появиться возможность воплотить в жизнь давнюю идею — например, начать небольшой подработку или превратить своё увлечение в более серьёзное хобби.

В то же время делать первые шаги в одиночку не придется. Рядом может оказаться друг или союзник, который поддержит новую инициативу и поможет на старте. Именно эта поддержка и новое дело помогут Обезьянам оставить чувство одиночества позади.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 14 августа 2026 года — день негативной энергетики, в течение которого следует опасаться не только посторонних, но и, к сожалению, самых близких людей.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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