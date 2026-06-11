Одно событие может изменить ваши планы: прогноз по оракулу Ленорман на 12 июня 2026 года.

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходит под влиянием карт Дороги – Всадник – Солнце .

Общая энергия дня

Это сочетание выбора, скорых событий и положительного результата. Сегодня обстоятельства могут подтолкнуть вас к давно назревавшему решению.

Новости или встречи способны внезапно изменить направление событий. В то же время карты указывают, что большинство изменений будут иметь положительное влияние в будущем.

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Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

- новые предложения

- интересные знакомства

— решение по карьере или проекту

- удачные переговоры

Не бойтесь рассматривать альтернативные варианты – среди них может быть самый лучший.

Отношения

В отношениях день может принести определённость.

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Возможны:

— важный разговор

- неожиданное сообщение

— решение о будущем

новое знакомство

События помогут понять, чего вы действительно хотите.

Психологическое состояние

Появится желание двигаться вперед и не тратить время на сомнения.

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Энергия дня способствует активности и решительности.

Совет от Ленормана

Не бойтесь изменять маршрут.

Иногда новый путь оказывается короче и счастливее того, который вы планировали сначала.

12 июня – это день выбора и новых возможностей.

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То, что начнется сегодня, может определить события в ближайшие недели.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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