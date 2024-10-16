Охотничье полнолуние 17 октября 2024: что категорически запрещено

В период Охотничьей полнолуния важно быть внимательными к своим чувствам и интуиции, поскольку это может помочь выявить скрытые истины и выяснить, что действительно важно в вашей жизни.

В период Охотничьей полнолуния 17 октября 2024 года следует избегать следующих действий:

Не делайте поспешных решений: эмоции могут быть повышенными, поэтому принятие решений в состоянии стресса или тревоги может привести к неприятным последствиям. Не закрывайтесь в себе: избегайте изоляции и одиночества. Поддерживайте связи с друзьями и семьей, чтобы не потерять возможность обмена энергией и поддержкой. Не игнорируйте свои эмоции: охотничье полнолуние может усиливать эмоциональные всплески, поэтому не пытайтесь подавить или игнорировать то, что испытываете. Лучше попытайтесь их осознать и проанализировать. Не забывайте о своих границах: будьте осторожны с людьми, которые могут пытаться использовать вашу энергию или доброту. Не разрешайте другим навязывать свои желания или идеи. Не проводите ритуалы на очищение, если вы не готовы: избегайте обрядов, которые могут требовать глубокой эмоциональной очистки, если вы не чувствуете себя готовыми к этому, ведь это может быть стрессовым опытом.

Этот период требует внимания к себе и своим эмоциям, поэтому важно соблюдать осторожность и сознательно подходить к своим действиям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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