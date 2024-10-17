Охотничье полнолуние 17 октября 2024: что означает этот период с точки зрения астрологии, эзотерики, астрономии

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года, которое будет происходить в знаке Овна, будет побуждать к активным действиям, решительности и смелости.

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года имеет особое значение в астрологии, эзотерике и астрономии.

Астрономия

Охотничье полнолуние — это полная Луна, которая происходит после Жатвенного полнолуния (ближайшего к осеннему равноденствию). Это название происходит с давних времен, когда племена использовали яркий свет этой полнолуния для охоты на животных, готовясь к зиме. Это не Супермесяц, поскольку Луна не будет на максимально близком расстоянии до Земли.

Астрология

Астрологически, Охотничье полнолуние 2024 года состоится в знаке Овна, что придает энергичности и активности. Овен – это знак огня, символизирующий лидерство, смелость и решительность. Это полнолуние может подтолкнуть людей к решительным действиям и важным решениям. Эмоционально это будет период вдохновения, но также и внутренних противоречий, поскольку полнолуние часто усиливает эмоции.

Эзотерика

С эзотерической точки зрения, Охотничье полнолуние символизирует время сбора плодов наших действий и подготовки к зиме — как в физическом, так и в духовном смысле. Это благоприятный момент для того, чтобы завершить важные проекты, оценить достижения и освободиться от всего, что не служит дальнейшему росту.

Поэтому этот период будет побуждать к решительности, но и к внутренней трансформации, когда старое уступает место новому.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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