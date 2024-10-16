Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года: особенности периода, 10 эзотерических аффирмаций

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года позволяет переосмыслить свои финансовые цели и освободиться от ограничений, мешающих вашему развитию.

Охотничье полнолуние в октябре символизирует период сбора урожая, закрытие циклов и подготовки к зиме. Это время, когда энергия полна дает возможность переосмыслить свои цели, оценить достижения и подготовиться к новым начинаниям. Она также способствует исцелению эмоциональных ран и отпусканию старых ограничений, что помогает открыть путь к финансовому и личностному росту.

10 эзотерических аффирмаций для Охотничьей полнолуния

Я открыт(а) для новых возможностей, которые приходят в мою жизнь. Я принимаю обилие и процветание во всех своих формах. Я освобождаюсь от всего, что мешает моему финансовому росту. Я заслуживаю успеха и финансовой стабильности. Моя энергия вовлекает положительные изменения в мою жизнь. Я благодарен(а) за все, что у меня есть, и открыт(а) к новым благам. Я верю в свою способность создавать жизнь, которую я желаю. Я отпускаю страхи и сомнения, чтобы принять довольство. Каждый день я приближаюсь к своим финансовым целям. Я визуализирую свое финансовое благополучие с ясностью и уверенностью.

Эти аффирмации могут помочь вам сосредоточиться на положительных изменениях в жизни и привлечь желаемое во время Охотничьей полнолуния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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