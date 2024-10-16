Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года: три медитации для наполнения

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года символизирует время сбора урожая и подготовки к новым начинаниям, что позволяет переосмыслить цели и намерения.
Охотничье полнолуние, которое состоится 17 октября 2024 года, является прекрасным временем для медитаций, которые помогут наполниться энергией, расширить сознание и настроиться на позитивные изменения. Вот три медитации, которые вы можете попробовать:
1. Медитация на благодарность
Цель: наполниться положительной энергией и ощущением изобилия.
Проведение:
- Сядьте в удобную позу с прямой спиной, закройте глаза.
- Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредотачиваясь на дыхании.
- Представьте, как сердце наполняется светом. С каждым вдохом этот свет становится ярче.
- Подумайте обо всем, за что вы благодарны в своей жизни. Представьте, как эти моменты наполняют вас радостью и спокойствием.
- Произведите в этой медитации 10-15 минут, после чего медленно откройте глаза.
2. Медитация на лечение
Цель: исцелить эмоциональные и физические раны, восстановить энергию.
Проведение:
- Сядьте или ложитесь в удобном месте, где вас никто не потревожит.
- Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании.
- Представьте, как с каждым вдохом вы втягиваете свет, а с каждым выдохом отпускаете напряжение и негатив.
- Сосредоточьтесь на местах, требующих исцеления. Представьте, как свет заполняет эти области, исцеляя их.
- Продолжайте эту медитацию 15-20 минут, ощущая, как ваше тело наполняется энергией и легкостью.
3. Медитация на намерения
мишень: установить ясные намерения на следующий месяц.
Проведение:
- Сядьте в тихом месте, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании.
- Вообразите, как яркий свет окружает вас, создавая атмосферу покоя и защищенности.
- Определите ваши намерения на следующий месяц. Это могут быть цели, желания или изменения, которые вы хотите достичь.
- Представьте, как ваши намерения набирают силу и энергию. Почувствуйте, как они претворяются в реальность.
- Продолжайте медитацию 10-15 минут, после чего запишите свои намерения, чтобы закрепить их.
Общие советы:
- Выберите время, когда вы можете насладиться спокойствием и уединением.
- Используйте ароматические свечи или эфирные масла для создания атмосферы.
- Вы можете слушать релаксовую музыку или звуки природы во время медитаций.
Эти медитации помогут вам максимально использовать энергию Охотничьей полнолуния и подготовиться к новым начинаниям.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.