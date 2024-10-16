Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года: три медитации для наполнения

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года символизирует время сбора урожая и подготовки к новым начинаниям, что позволяет переосмыслить цели и намерения.

Охотничье полнолуние, которое состоится 17 октября 2024 года, является прекрасным временем для медитаций, которые помогут наполниться энергией, расширить сознание и настроиться на позитивные изменения. Вот три медитации, которые вы можете попробовать:

1. Медитация на благодарность

Цель: наполниться положительной энергией и ощущением изобилия.

Проведение:

Сядьте в удобную позу с прямой спиной, закройте глаза.

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредотачиваясь на дыхании.

Представьте, как сердце наполняется светом. С каждым вдохом этот свет становится ярче.

Подумайте обо всем, за что вы благодарны в своей жизни. Представьте, как эти моменты наполняют вас радостью и спокойствием.

Произведите в этой медитации 10-15 минут, после чего медленно откройте глаза.

2. Медитация на лечение

Цель: исцелить эмоциональные и физические раны, восстановить энергию.

Проведение:

Сядьте или ложитесь в удобном месте, где вас никто не потревожит.

Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании.

Представьте, как с каждым вдохом вы втягиваете свет, а с каждым выдохом отпускаете напряжение и негатив.

Сосредоточьтесь на местах, требующих исцеления. Представьте, как свет заполняет эти области, исцеляя их.

Продолжайте эту медитацию 15-20 минут, ощущая, как ваше тело наполняется энергией и легкостью.

3. Медитация на намерения

мишень: установить ясные намерения на следующий месяц.

Проведение:

Сядьте в тихом месте, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании.

Вообразите, как яркий свет окружает вас, создавая атмосферу покоя и защищенности.

Определите ваши намерения на следующий месяц. Это могут быть цели, желания или изменения, которые вы хотите достичь.

Представьте, как ваши намерения набирают силу и энергию. Почувствуйте, как они претворяются в реальность.

Продолжайте медитацию 10-15 минут, после чего запишите свои намерения, чтобы закрепить их.

Общие советы:

Выберите время, когда вы можете насладиться спокойствием и уединением.

Используйте ароматические свечи или эфирные масла для создания атмосферы.

Вы можете слушать релаксовую музыку или звуки природы во время медитаций.

Эти медитации помогут вам максимально использовать энергию Охотничьей полнолуния и подготовиться к новым начинаниям.

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