Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Охотничье полнолуние 17 октября 2024: три ритуалы для роста финансов

Охотничье полнолуние 17 октября 2024: три ритуалы для роста финансов

Этот период поддерживает активную работу с намерениями, что позволяет проявить свои желания и визуализировать финансовый успех. / Фото: ТСН.ua

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года является мощным временем для привлечения финансовых возможностей и расширения благополучия.

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 — прекрасное время для проведения ритуалов, которые могут помочь привлечь финансовое благосостояние.

Вот три ритуала, которые вы можете попробовать:

1. Ритуал на привлечение денег

Материалы:

  • Зеленая свеча (символ финансового благополучия)
  • Монета
  • Листок бумаги
  • Карандаш или ручка

Процедура:

  1. Зажгите зеленую свечу в спокойном месте.
  2. На листе бумаги напишите ваши финансовые цели или желания (например, "Я привлекаю изобилие в свою жизнь").
  3. Поставьте монету у свечи, воображая, как ваше желание наполняется энергией.
  4. Читайте написанное в течение 5-10 минут, визуализируя, как деньги приходят в вашу жизнь.
  5. Оставьте свечу догореть, а бумагу храните в месте, где вы храните деньги.

2. Ритуал на очищение долгов

Материалы:

  • Красная свеча
  • Вода в миске
  • Лимон

Процедура:

  1. Зажгите красную свечу, символизируя энергию исцеления.
  2. Наполните миску водой и добавьте несколько кусочков лимона.
  3. Поставьте свои финансовые обязательства (долги, счета) в эту воду на 10-15 минут, визуализируя, как лимон очищает вашу финансовую ситуацию.
  4. Извлеките документы, высушите их и храните в специальном месте, где вы храните свои финансовые вещи.

3. Ритуал по расширению достатка

Материалы:

  • Желтая свеча
  • Долларовая купюра (или любая валюта)
  • Соль

Процедура:

  1. Зажгите желтую свечу, символизирующую процветание.
  2. Поместите долларовую купюру на стол, вокруг которой посыпьте соль в форме круга.
  3. Сосредоточьтесь на купюре, представляя, как ваша финансовая ситуация улучшается. Можете проговорить свои намерения, например: "Я открыт(а) для изобилия во всех его формах".
  4. Дайте свече догореть, а затем положите купюру в кошелек, чтобы привлечь больше денег.

Общие советы:

  • Перед ритуалом очистите пространство: зажгите ароматические свечи или используйте сандаловое дерево.
  • Определите, в каком состоянии вы хотите видеть свои финансы через месяц, и воображайте это во время ритуалов.
  • Соблюдайте ритуалы с верой и позитивными намерениями, чтобы привлечь довольство в свою жизнь.

Эти ритуалы могут помочь вам настроиться на финансовый успех и процветание во время Охотничьей полнолуния.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Похожие темы:

Следующая публикация