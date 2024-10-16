Охотничье полнолуние 17 октября 2024: три ритуалы для роста финансов

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года является мощным временем для привлечения финансовых возможностей и расширения благополучия.
Охотничье полнолуние 17 октября 2024 — прекрасное время для проведения ритуалов, которые могут помочь привлечь финансовое благосостояние.
Вот три ритуала, которые вы можете попробовать:
1. Ритуал на привлечение денег
Материалы:
- Зеленая свеча (символ финансового благополучия)
- Монета
- Листок бумаги
- Карандаш или ручка
Процедура:
- Зажгите зеленую свечу в спокойном месте.
- На листе бумаги напишите ваши финансовые цели или желания (например, "Я привлекаю изобилие в свою жизнь").
- Поставьте монету у свечи, воображая, как ваше желание наполняется энергией.
- Читайте написанное в течение 5-10 минут, визуализируя, как деньги приходят в вашу жизнь.
- Оставьте свечу догореть, а бумагу храните в месте, где вы храните деньги.
2. Ритуал на очищение долгов
Материалы:
- Красная свеча
- Вода в миске
- Лимон
Процедура:
- Зажгите красную свечу, символизируя энергию исцеления.
- Наполните миску водой и добавьте несколько кусочков лимона.
- Поставьте свои финансовые обязательства (долги, счета) в эту воду на 10-15 минут, визуализируя, как лимон очищает вашу финансовую ситуацию.
- Извлеките документы, высушите их и храните в специальном месте, где вы храните свои финансовые вещи.
3. Ритуал по расширению достатка
Материалы:
- Желтая свеча
- Долларовая купюра (или любая валюта)
- Соль
Процедура:
- Зажгите желтую свечу, символизирующую процветание.
- Поместите долларовую купюру на стол, вокруг которой посыпьте соль в форме круга.
- Сосредоточьтесь на купюре, представляя, как ваша финансовая ситуация улучшается. Можете проговорить свои намерения, например: "Я открыт(а) для изобилия во всех его формах".
- Дайте свече догореть, а затем положите купюру в кошелек, чтобы привлечь больше денег.
Общие советы:
- Перед ритуалом очистите пространство: зажгите ароматические свечи или используйте сандаловое дерево.
- Определите, в каком состоянии вы хотите видеть свои финансы через месяц, и воображайте это во время ритуалов.
- Соблюдайте ритуалы с верой и позитивными намерениями, чтобы привлечь довольство в свою жизнь.
Эти ритуалы могут помочь вам настроиться на финансовый успех и процветание во время Охотничьей полнолуния.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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