Охотничье полнолуние 17 октября 2024: три ритуалы для роста финансов

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 года является мощным временем для привлечения финансовых возможностей и расширения благополучия.

Охотничье полнолуние 17 октября 2024 — прекрасное время для проведения ритуалов, которые могут помочь привлечь финансовое благосостояние.

Вот три ритуала, которые вы можете попробовать:

1. Ритуал на привлечение денег

Материалы:

Зеленая свеча (символ финансового благополучия)

Монета

Листок бумаги

Карандаш или ручка

Процедура:

Зажгите зеленую свечу в спокойном месте. На листе бумаги напишите ваши финансовые цели или желания (например, "Я привлекаю изобилие в свою жизнь"). Поставьте монету у свечи, воображая, как ваше желание наполняется энергией. Читайте написанное в течение 5-10 минут, визуализируя, как деньги приходят в вашу жизнь. Оставьте свечу догореть, а бумагу храните в месте, где вы храните деньги.

2. Ритуал на очищение долгов

Материалы:

Красная свеча

Вода в миске

Лимон

Процедура:

Зажгите красную свечу, символизируя энергию исцеления. Наполните миску водой и добавьте несколько кусочков лимона. Поставьте свои финансовые обязательства (долги, счета) в эту воду на 10-15 минут, визуализируя, как лимон очищает вашу финансовую ситуацию. Извлеките документы, высушите их и храните в специальном месте, где вы храните свои финансовые вещи.

3. Ритуал по расширению достатка

Материалы:

Желтая свеча

Долларовая купюра (или любая валюта)

Соль

Процедура:

Зажгите желтую свечу, символизирующую процветание. Поместите долларовую купюру на стол, вокруг которой посыпьте соль в форме круга. Сосредоточьтесь на купюре, представляя, как ваша финансовая ситуация улучшается. Можете проговорить свои намерения, например: "Я открыт(а) для изобилия во всех его формах". Дайте свече догореть, а затем положите купюру в кошелек, чтобы привлечь больше денег.

Общие советы:

Перед ритуалом очистите пространство: зажгите ароматические свечи или используйте сандаловое дерево.

Определите, в каком состоянии вы хотите видеть свои финансы через месяц, и воображайте это во время ритуалов.

Соблюдайте ритуалы с верой и позитивными намерениями, чтобы привлечь довольство в свою жизнь.

Эти ритуалы могут помочь вам настроиться на финансовый успех и процветание во время Охотничьей полнолуния.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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