Оккупанты реализуют свои преступные намерения: астролог предупредила украинцев об опасности 24 августа

В День Независимости Украины российские оккупанты могут реализовать все свои преступные намерения.
Поэтому украинцам в этот день лучше не праздновать и избегать мест массового скопления людей.
Об этом сообщила астролог Яна Эзотеричка.
Астролог подчеркнула, что 24 августа Украину будут преследовать разрушения. Оккупанты попытаются реализовать все свои преступные намерения, а потому в этот день лучше избегать мест массового скопления людей.
Вместе с тем именно август станет переломным месяцем в войне России против Украины.
"В условиях войны можно очень сильно пострадать во время скопления людей. Карта падшего воина — показывает силу на стороне Украины. Август будет переломным месяцем. Все только начинается. Будут сильные наступления и могут выходить за пределы Украины. Будьте осторожны, кто находится на оккупированных территориях.. Люди могут пострадать. Многие будут возвращаться в августе и воссоединяться с семьями", — сказала астролог на своем YouTube-канале.
Напомним, астрологиня Наталья Власенко считает, что переломный момент в войне России против Украины произойдет уже в начале августа.
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