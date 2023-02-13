Когда закончится война в Украине: астролог назвал месяц и год

По словам астролога, Украина победит уже в 2023 году.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что уже скоро украинские военные начнут контрнаступление по всем направлениям, и в 2023 году Украина может зачиститься от российских оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

Так, начиная с 23 марта, когда Плутон перейдет в знак Водолея, будут возможны продвижения с нашей стороны.

"Если оккупанты к этой дате и будут иметь какие-то успехи на фронте, то после мы пойдем в контратаку. Будут мощные продвижения с нашей стороны — мы подойдем к Крыму, взорвем Крымский мост и, конечно же, дойдем до Мариуполя", — сказал Росс.

Он также добавил, что к августу все должно решиться.

"То есть в этот период будет зачистка Украины от недругов. Поэтому Украину ждет победа в 2023 году", — резюмировал астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Влад Росс рассказал, кто в России принимает решение вместо Путина.

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