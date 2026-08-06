Окончание войны в Украине: экстрасенс рассказала, когда могут начаться мирные переговоры

Экстрасенс сделала предсказание о войне в Украине / © Getty Images

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В августе 2026 года могут начаться мирные переговоры о прекращении войны в Украине. Это связано с солнечным затмением в августе.

Об этом в комментарии на YouTube-канале «Астрофеномен» сказала Видаюча Ма Ирина Гергель.

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Экстрасенс отметила, что период затмения активизирует международную политику и финансы. Кроме того, это может стимулировать переговоры о прекращении войны в Украине.

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«Возможны определенные сдвиги, которые приведут к началу официальных переговоров о прекращении огня. С 13 августа публичное общение будет затруднено. Ключевые договоренности, если они и будут, будут разрабатываться за закрытыми дверями», — сказала Видаюча Ма.

Она добавила, что Украину могут заставить перейти к обсуждению процесса прекращения огня.

«Возможны сбои в работе существующих механизмов обеспечения безопасности», — добавила Ирина Гергель.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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