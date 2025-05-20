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ТСН в социальных сетях

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Категория
Астрология
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Окончание войны в Украине: экстрасенс шокировала планами Путина

Россия не планирует заканчивать войну в Украине, в Кремле мечтают об оккупации Киева.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Экстрасенс раскрыла планы Путина / © ТСН.ua

Российский диктатор Путин планирует продолжать наступление на Украину. В частности, оккупанты могут планировать новое наступление на Киев.

Об этом в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен» сказала экстрасенс ОУ_РА.

Экстрасенс отметила, что Путин не планирует давать покой украинцам и хочет продолжать войну.

«Путин никогда не отказывался от захвата всей Украины. Снова пробовать планы у него есть, вы видите, что есть атаки на Киев — ракетные и дроновые. Покоя Путин нам не даст. Получится ли это у него, я пока этого не вижу. Но он планирует продолжать войну», — сказала она.

Напомним, экстрасенс назвала самые опасные месяцы 2025 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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