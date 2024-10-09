Окончание войны в Украине: известный астролог ошарашил прогнозом

По прогнозу Владимира Бадиана, это произойдет неожиданно.
Астролог Владимир Бадиян ошарашил прогнозом относительно окончания войны в Украине. Он сделал оптимистический и пессимистический прогнозы.
Об этом Бадиян рассказал на YouTube-канале "Мой мир".
По мнению астролога, у нас есть два варианта:
- Первый вариант, по словам Бадиана, – война закончится этой весной.
- Второй вариант – она продлится еще не менее года.
Однако эксперт убежден, что это произойдет неожиданно.
"Война закончится внезапно. Война должна завершиться весной. Все идет циклами. И с самого начала было видно, что она либо закончится через год, либо продлится. Если война не заканчивается весной – она продлится еще год. По моим последним прогнозам, война закончится в 2026-2027 годах. 2027 год – это менее вероятно.
Напомним, ранее известный астролог Влад Росс предположил, что окончание войны в Украине до ноября невозможно. Он подчеркнул, что война может закончиться в мае 2025 года и даже назвал точную дату.
"Я уже давно говорю, что самая красивая дата – 25.05.2025. У нас есть один поворот судьбы – либо война заканчивается в мае, либо она растянется до следующего года. Все уже народные депутаты готовятся к парламентским выборам и президентским тоже. Якобы все намечено на конец мая", – сказал астролог.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также: