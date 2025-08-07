Окончание войны в Украине: известный астролог рассказал, как "карма" накажет Россию

Влад Росс / © ТСН

Реклама

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал развал России после окончания войны с Украиной. Он предусматривает, что РФ ждет «карма» из-за преступлений против Украины.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канали Астротрофеномен.

Влад Росс предусматривает распад России из-за войны войны против Украины.

Реклама

«Россия распадется. Нет никакого шанса, что это сохранится. Вот СССР напал на Афганистан и развалился. России не стоило нападать на Украину. После войны с Украиной не остаться в Российской Федерации. Они всегда сражались, всегда расширялись, а останется только Московия. Выбор был такой: либо вы остаетесь в своих границах, либо нападаете на Украину и разваливаетесь. Кавказ, Якутия, Сахалин, Татарстан, Дагестан, Камчатка — никто не захочет быть с Московией», — заявил Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.