Окончание войны в Украине: известный астролог удивил новым предсказанием

Влад Росс / © ТСН

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Известный украинский астролог Влад Росс сделал новое предсказание об окончании войны в Украине.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу Астрофеномен.

Астролог отметил, что уже этим летом возможно перемирие.

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«Этим летом в любой момент может наступить перемирие. То есть каждый день лета вплоть до 1 сентября», — заявил он.

Влад Росс также предсказал вероятность свержения власти Путина. Это могут сделать либо украинские спецслужбы, либо окружение российского диктатора. Также известный астролог призвал наблюдать с новостями об ухудшении состояния здоровья у российского диктатора.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.