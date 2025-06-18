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Окончание войны в Украине: известный астролог Влад Росс назвал новую дату
Известный астролог Влад Росс назвал дату, когда может закончиться война в Украине.
Известный астролог Влад Росс назвал новую дату, когда в Украине может закончиться война.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу Астрофеномен.
Влад Росс отметил, что по его худшему прогнозу война в Украине может закончиться в 2029 году.
«Самый пессимистичный прогноз — это конец 2029 года. Именно тогда заканчивается этот зловещий период Юпитера. А он начался осенью 2021 года, когда „лилипутин“ принял решение напасть на Украину. А закончится с ноября-декабря 2029 года. Далее — начинается период Сатурна, который означает деньги. Поэтому мой прогноз от 2030 года Украина войдет в ЕС, НАТО и будет очень богатой страной», — сказал Влад Росс.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.