Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала, когда начнутся мирные переговоры

Яна Пасынкова

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, что в апреле 2026 года могут активизироваться мирные переговоры об окончании войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что активный мирный процесс может начаться уже в апреле.

Реклама

«После четвертого месяца, это у нас апрель, будут поездки, потому что кто-то найдет или место, или опять же какие-то гарантии безопасности. Новое место будет для встреч и новая будет делегация, а то уже ближе к лету вся эта история, с приходом тепла такая активизация прямо в этом процессе. Будем следить», — предсказала таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.