Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание

Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о войне в Украине. Она прогнозирует, что если «в Стамбуле пройдет все хорошо», то в украинцев до августа «не будет проблем».

Об этом она сказала на своем ютуб-канале .

«Если все сложится, то мы с вами до 8 месяца „горя знать не будем“. А потом будут еще какие-нибудь изменения. То есть, это не просто так. Пусть так и будет», – сказала она.

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Яна Пасынкова отметила, что в США скоро будет повод праздновать через Украину. Они также постараются наладить ситуацию и сотрудничество с Украиной.

Также она сделала предсказание об отношении США к России. Она удивила тем, что Америка «будет довольна новым правителем в РФ».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.