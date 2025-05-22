Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание

Экстрасенс сделала новое предсказание о войне в Украине

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Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание об окончании войны в Украине. Она считает, что боевые действия будут продолжаться.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

"С помощью этих переговоров мы с вами поймем, какую ценность мы имеем и на какой ценной земле мы живем. В дальнейшем мы можем самостоятельно выдвигать условия и мы не пропадем", - говорит Яна Пасынкова.

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Таролог отметила, что "США заинтересованы в Украине, а потому не выйдут из переговорного процесса".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.