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- Астрология
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Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание
Экстрасенска сделала новое предсказание об окончании войны в Украине. Что она сказала.
Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание об окончании войны в Украине. Она считает, что боевые действия будут продолжаться.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале
"С помощью этих переговоров мы с вами поймем, какую ценность мы имеем и на какой ценной земле мы живем. В дальнейшем мы можем самостоятельно выдвигать условия и мы не пропадем", - говорит Яна Пасынкова.
Таролог отметила, что "США заинтересованы в Украине, а потому не выйдут из переговорного процесса".
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.