Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание

Война в Украине / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, закончится ли война в Украине в июне 2025 года.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Относительно действий россиян, таролог сделала предупреждение и призвала беречь детей в ближайшие три месяца. Также она предсказала, что «Россия будет идти в пропасть».

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«Карты отвечают по-философски: терпение, всему свое время. Враг еще не показал свое лицо, еще не до конца подписал себе смертный приговор. Не мешайте ему идти в пропасть», — сказала таролог.

Яна Пасынкова также предсказала, что война в Украине не закончится в июне-июле 2025 года.

«Карты говорят, что там, где люди страдали от войны, они будут страдать и дальше. В июне 2025 года будет что-то новое. Что-то мы с вами узнаем. Но это еще не конец войны», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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